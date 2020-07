Altra settimana piena di impegni in casa delle sirene della Pallavolo Crotone

Ieri è partita la nuova stagione con impegni su due fronti

Crotone,

giovedì 02 Luglio 2020.

Il primo riguarda la consegna delle divise da gioco ufficiali agli amici delle aziende sponsor del progetto pallavolo femminile, i quali oltre a mostrare il gradimento per l’iniziativa rilanciano la scommessa e si dichiarano pieni di entusiasmo a voler continuare a sostenere il progetto della pallavolo crotone che ricordiamo dal 1 luglio è partita con la nuova stagione 2020/21 di Serie B nazionale femminile.

L’altro

fronte riguarda le sirene della squadra che dovranno difendere i colori

rossoblu nella prossima stagione, dove alla già riconferma del Capitano Romina

Pioli, e non poteva essere diversamente, si sono aggiunte in questi giorni i

primi contatti con le atlete ,cosi dette pitagoriche , quelle del vivaio per

intenderci che qualche anno fa hanno fatto incetta di titoli provinciali e

regionali e finali nazionali under e che

da pochi giorni hanno terminato il loro percorso di studi . Molte di

loro dalla prossima stagione hanno come obiettivo continuare gli studi

universitari, da Andrea Ranieri ad Aurora Cesario a Letizia De Rose a Roberta

Araldo.

Andrea Ranieri è stata l’unica che ha evidenziato che se le università dovessero

aprire regolarmente la loro frequenza in sede si trasferirà fuori Crotone per

cui il suo utilizzo sarà difficilissimo a differenza di Aurora Cesario e

Letizia De Rose che continueranno gli studi universitari in modo da poter

continuare a giocare con la Pallavolo Crotone cosí come Roberta Araldo che

dovrá ancora finire ultimo anno di studi al Liceo Scientifico.

Ovviamente se le università dovessero iniziare le lezioni

in maniera online per il corona virus tutte le atlete sopra menzionate

rientrerebbero a pieno regime nel rooster della serie B futura.

Mister Asteriti resta tranquillo convinto che il volley mercato subirà colpi interessanti durante tutta la stagione anche perché la nostra società gode di ottima nomea grazie alla qualità dello staff tecnico e dirigenziali che mette a proprio agio le atlete in grado di farne emergere le qualità tecniche e tattiche, per questo motivo Alfredo Argiró nelle vesti di direttore sportivo non lascia al caso nessuna trattativa e sceglie in maniera certosina le atlete che potrebbero fare al caso della Pallavolo Crotone. Nei prossimi giorni si inizierá a perfezionare le pratiche burocratiche dalla riaffiliazione alla iscrizione al campionato con tutti i relativi tesseramenti, visionando tutte le richieste che muoverà la federazione per rendere omologata l’iscrizione il tesseramento.

