Al via le manifestazioni sportive della Lega Navale Cirò Marina, Domenica 5 luglio gara amatoriale di pesca sportiva

Dopo il lungo stop forzato, causa Coronavirus, ripartono le attività sportive e le manifestazioni promosse dalla Lega Navale Italiana sez di Cirò Marina

La Redazione

Cirò Marina,

venerdì 03 Luglio 2020.

Con una avvincente gara di pesca, infatti, Domenica 5 luglio verrà inaugurata la stagione estiva 2020. La competizione amatoriale , organizzata in collaborazione con la a.s.d UCCIALI’ Fishing Team, nel rispetto di tutte le norme AntiCovid, sarà occasione per avviare il programma del nuovo direttivo che si preannuncia ricco di iniziative, ma anche e soprattutto per ritrovarsi e promuovere, con tutte le dovute preoccupazioni, un ritorno alla normalità che tutti gli amanti del mare, della pesca e non solo si augurano. La prima “FishingTime”, questo il nome della manifestazione, è una competizione amatoriale di pesca sportiva nella disciplina del “Canna da Natante” ad equipaggi da 3 componenti (compreso armatore) con esche naturali. Le iscrizioni sono aperte a tutti gli appassionati che potranno trascorrere una meravigliosa giornata nelle limpide acque della costa ciromarinese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA