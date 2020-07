Lavori elettrificazione della linea Sibari-Catanzaro Lido-Lamezia: Barbuto (M5S) incontra RFI, la Rete Ferroviaria Italiana

Ecco il resonto dell’incontro di Elisabetta Barbuto (M5S Camera – Commissione Trasporti)

La Redazione

Crotone,

venerdì 03 Luglio 2020.

La deputata M5S Elisabetta

Barbuto ha incontrato ieri, giorno 1 luglio, in video conferenza lo staff

tecnico e commerciale di RFI per fare il punto sullo stato dell’arte dei lavori

di elettrificazione della linea Sibari / Catanzaro Lido / Lamezia, anche in

seguito al momentaneo blocco della installazione dei plinti sulla linea da

parte del MIBACT all’altezza di Corigliano – Thurio nonchĂ© per evidenziare le

molteplici criticitĂ della galleria di Cutro sulla tratta Crotone / Catanzaro

Lido.

Nel corso dell’incontro, al

quale non ha partecipato la Regione, benché ritualmente invitata, sono

intervenuti i responsabili nazionali e regionali di RFI ed è stato riferito che

le progettazioni delle tratte interessate (Sibari / Catanzaro Lido e Catanzaro

Lido/ Lamezia), ivi incluse le 14 sottostazioni elettriche distribuite

sull’intero percorso, sono pronte per essere inviate al Consiglio Superiore dei

Lavori Pubblici per l’approvazione e le successive fasi. I tempi per

l’integrale completamento delle opere, inizialmente previsti per il 2002-2023,

sono tuttavia destinati inevitabilmente a prolungarsi a causa della forzata

pausa dovuta al lockdown per il Coronavirus.

Procede spedita, invece, dopo

una interlocuzione con la Sovrintendenza ed il superamento delle problematiche

rilevate dal MIBACT, il posizionamento dei plinti, completo al momento per l’87

%, e che dovrebbe concludersi entro il corrente anno.

La galleria di Cutro, giĂ

interessata qualche anno fa da lavori di messa in sicurezza, resta, invece, un

problema serio da affrontare e da risolvere tempestivamente onde evitare che

possa costituire un ulteriore blocco alle operazioni di elettrificazione allorché

i lavori arriveranno in prossimitĂ della stessa. La galleria necessita,

infatti, di essere allargata e rinforzata, mediante blindatura, a causa di una

frana che ne compromette la stabilitĂ e gli stessi funzionari hanno riferito di

una possibile ipotesi di studio che consenta di valutare la fattibilitĂ di un

tracciato alternativo e differente che consenta di abbandonare definitivamente

il vecchio percorso e l’attraversamento della stessa galleria.

“Ho ritenuto importante – ha

sottolineato la Barbuto – evidenziare come ogni valutazione progettuale che

riguardi sia i lavori di allargamento della galleria sia l’ipotesi di un

tracciato alternativo non possa prescindere da un ampliamento della linea che

consenta un collegamento veloce con la struttura aeroportuale, convinta come

sono e come sono tutti i crotonesi, che il nostro aeroporto debba riacquistare

un ruolo centrale nello sviluppo dell’area jonica. Mi spiace che non abbia

partecipato la Regione che contatterò comunque nei prossimi giorni per

caldeggiare l’opportunità e la necessità che tra le varie tematiche da

sottoporre ad RFI in occasione

dell’avvio del tavolo tecnico di ascolto, entro il 15 luglio prossimo, vi sia

proprio la richiesta di uno studio di fattibilitĂ tecnica di un tracciato

alternativo all’attuale che preveda anche un collegamento con l’aeroporto

pitagorico si da agevolarne il collegamento di tutta la fascia jonica con lo

stesso”.

“Ritengo giusto ancora – conclude

la deputata M5S – prendere spunto da questa specifica situazione per ipotizzare la costituzione di un

intergruppo parlamentare al quale inviterò a partecipare tutti i parlamentari

calabresi della fascia jonica, indipendentemente dalla loro collocazione

politica, per avviare un dialogo ed un lavoro costante che miri a promuovere e

sostenere ogni iniziativa di sviluppo infrastrutturale della nostra dorsale e

che ne promuova la centralità e l’importanza

ridandole la dignitĂ troppo spesso calpestata. Noi di Crotone ci siamo tutti e

faremo la nostra parte”.

