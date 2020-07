Quintana travolto in allenamento: è in ospedale

La Redazione24

,

venerdì 03 Luglio 2020.

Quintana travolto in allenamento: è in ospedale

Lo scalatore della Arkea era in Colombia,sulle strade di casa. Il manager: “Stava facendo un test e una macchina lo ha centrato con lo specchietto. Ha una botta al ginocchio sinistro”



