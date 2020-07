Udinese, colpo salvezza: la Roma crolla e dice addio alla Champions

Udinese, colpo salvezza: la Roma crolla e dice addio alla Champions I giallorossi vanno subito sotto e restano in 10 per l’espulsione di Perotti: per i friulani reti di Lasagna e Nestorovski continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 03 Luglio 2020.

Udinese, colpo salvezza: la Roma crolla e dice addio alla Champions

I giallorossi vanno subito sotto e restano in 10 per l’espulsione di Perotti: per i friulani reti di Lasagna e Nestorovski



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA