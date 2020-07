Vettel: “Sono in uscita dalla Ferrari, ma non per questo renderò la vita facile a Leclerc”

Vettel: “Sono in uscita dalla Ferrari, ma non per questo renderò la vita facile a Leclerc” L’orgoglio del tedesco: “La telefonata di Binotto per dirmi che era finita mi ha sorpreso, non c’è mai stata un’offerta sul tavolo. Io lavoro sempre per la squadra, ma è anche uno sport individuale”. Charles: “Aspettiamo le prove per […]

La Redazione24

,

venerdì 03 Luglio 2020.

L’orgoglio del tedesco: “La telefonata di Binotto per dirmi che era finita mi ha sorpreso, non c’è mai stata un’offerta sul tavolo. Io lavoro sempre per la squadra, ma è anche uno sport individuale”. Charles: “Aspettiamo le prove per dire che siamo indietro”



