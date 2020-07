Derby, Longo non si abbatte: “Risultato bugiardo, la Juve è stata in difficoltà ”

La Redazione24

sabato 04 Luglio 2020.

Derby, Longo non si abbatte: “Risultato bugiardo, la Juve è stata in difficoltà”

Il tecnico granata trova motivi di contentezza: “Dopo il loro doppio vantaggio abbiamo avuto la forza di proporre fino ad avere due occasioni nel secondo tempo per il 2-2, poi la punizione di Ronaldo ha chiuso il match”



