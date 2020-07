Fiorentina, per la prossima stagione idea De Rossi per la panchina

Fiorentina, per la prossima stagione idea De Rossi per la panchina Dagli Stati Uniti Commisso sarebbe deciso ad affidare la squadra all’ex giallorosso per il rilancio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 04 Luglio 2020.

Fiorentina, per la prossima stagione idea De Rossi per la panchina

Dagli Stati Uniti Commisso sarebbe deciso ad affidare la squadra all’ex giallorosso per il rilancio



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA