Ronaldo, maledizione finita: primo gol su punizione in due anni di Juve Il 43esimo tentativo è quello buono: contro il Torino Cristiano ha segnato la prima rete da fermo in una gara ufficiale in maglia bianconera

sabato 04 Luglio 2020.

Il 43esimo tentativo è quello buono: contro il Torino Cristiano ha segnato la prima rete da fermo in una gara ufficiale in maglia bianconera



