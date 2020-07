Serie BKT 32esima giornata Simy abbate (3-0) la corazzata Benevento con tre bordate

Crotone di nuovo solitario al secondo posto con tre punti di vantaggio sulla terza

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

sabato 04 Luglio 2020.

Crotone 3

Benevento 0

Marcatore: Simy 13°, 18°, 71°

Crotone (3-5-2): Cordaz, Golemic,

Marrone (Curado), Cuomo, Gerbo (Mustacchio), Benali (Crociata), Barberis,

Zanellato (Gomelt), Molina, Messias, Simy. All. Stroppa

Benevento (4-4-2): Montipo, Maggio,

Volta, Tello, Letizia, Moncini (Di Serio), Del Pinto (Sau), Tua, Schiattarella

(Hetemaj), R.Improta, R.Insigne (Gragl).

Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna

Assistenti: Cipressa – Avalos

Quarto giudice a bordo campo: Salvatore

Longo di Pavia

Ammoniti: Del Pinto, Improta, Simy,

Schiattarella, Volta, Gragl,

Angoli: 4 a 2 per il Crotone

Recupero: 2 e 4 minuti

La sconfitta (2-0) del Cittadella a

Pisa, il successo degli Squali contro il Benevento, rimettono a posto la

classifica a favore del Crotone nuovamente solitario al second posto con tre

lunghezze di vantaggio sull’immediata inseguitrice. Unico neo della serata

l’assenza del pubblico che non ha goduto dello spettacolo dal vivo ma ha dovuto

accontentarsi di seguire la propria squadra attraverso Dazn.

È il Benevento ad avviare il gioco e

trova subito un Crotone ben disposto a centrocampo e in difesa. Prima punizione

dal limite a favore del Crotone al quarto minuto, batte Zanellato ed impegna

Montipo’. Nessun timore reverenziale da

parte dei pitagorici nei confronti della corazzata Benevento. Sale in cattedra

il Crotone ed è Simy a mettersi in evidenza come goleador di razza. Al

tredicesimo minuto torna al gol, dopo un digiuno di tre giornate, mettendo

dentro il palllne di testa dopo il perfetto cross di Gerbo (14esimo gol

stagionale). L’uomo partita è Simy con perfetti passaggi ai compagni e come

realizzatore. Al minuto diciotto il nigeriano trova il raddoppio mettendo

dentro il pallone dopo uno slalom da sciatore navigato (15esimo gol

stagionale).

Tanto Crotone in ogni settore del campo,

ed al minuto ventuno Messias manda il pallone a colpie la traversa. Centrocampo

protagonista nel primo tempo con Barberis centrale, Benali e Zanellato esterni,

Gerbo e Molina esterni di fascia veri cursori. Improta e Insigne, ed a turno

Moncini e Del Pinto in fase offensiva mai pericolosi nei confronti di Cordaz.

Non cambia il cliché della partita nella ripresa. È sempre il Crotone che

controlla le giocate avversarie e si porta spesso in avanti. Al minuto

cinquantasei Zanellato sbaglia il terzo gol mandando il pallone all’esteno

della rete da posizione ravvicinata.

Nervoso Inzaghi nei confronti dei suoi e

cerca di ridurre le distanze mandando subito in campo Hetemaj e Sau al posto di

Schiattarella e Dal Pinto. All’Ezio Scida non c’è trippa per gatti ed al minuto

settantuno Simy segna il terzo gol della serata (sedicesimo stagionale) dopo

aver ricevuto il pallone da Gerbo dalla fascia destra.

Doveva essere l’incontro clou della

giornata, e dell’intero girone, tra le prime due in classifica, invece, fin

dalla vigilia già si sapeva che sarebbe stata una passarella per il Benevento,

neo promosso in serie A con sette giornate d’anticipo. Umori diversi per il

Crotone, ancora a secco di vittorie dopo tre giornate dalla ripresa del

campionato, obbligato a conquistare punti pesanti per mantenere la seconda posizione.

Ancora una diversa formazione predisposta da Stroppa (le partite ravvicinate ed

il caldo obbligano un continuo turnover) con il ritorno in campo fin

dall’inizio del bomber Simy (13 gol realizzati) in sostituzione di Armenteros,

Gerbo esterno desto al posto di Mustacchio, Zanellato interno sinistro per

Crociata.

Ospiti senza lo squalificato Caldirola

rimpiazzato da Tello e fuori anche Hetemaj per fare posto a Tua.

In campo sanniti per nulla rilassati nel

corso dell’intero incontro, nonostante l’avvenuta promozione, hanno onorato

anche contro gli Squali il loro impegno agonistico con ottime giocate e non

poteva essere diversamente in considerazione dello spessore della squadra.

Il risultato finale è stato il giusto

prodotto di un incontro che ha confermato il valore delle squadre che occupano

il primo e secondo posto. Per il Benevento i prossimi incontri continueranno ad

essere delle passarelle, il Crotone, invece, deve già pensare alla prossima

sfida in quel di Cittadella, squadra interessata alla diretta promozione.

Nota della serata ancora un nulla di

fatto all’Ezio Scida da parte del Benevento dopo quarantatre campionati.

