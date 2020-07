Sila: allarme processionaria, la risposta insensata della Regione

Un problema molto serio, considerato che il lepidottero si nutre delle foglie delle conifere, causando la defogliazione totale dell’albero

Lorica,

sabato 04 Luglio 2020.

Nello scorso mese di febbraio abbiamo segnalato agli organi

di stampa, e in seguito anche ai Carabinieri forestali, che molti esemplari di pini

silani erano stati attaccati dalla processionaria. Un problema molto serio,

considerato che il lepidottero si nutre delle foglie delle conifere, causando

la defogliazione totale dell’albero. Le processionarie, infatti, nidificano soprattutto su pini e querce,

arrivando in molti casi a distruggerli.

Abbiamo ricordato nel nostro precedente comunicato che la “disinfestazione

dei bruchi di processionaria in Italia è obbligatoria dal 2008, con

l’entrata in vigore del decreto ministeriale che prevede le disposizioni per la lotta

obbligatoria contro la processionaria del pino. Incaricati alla rimozione dei nidi di processionaria

su piante poste in luoghi pubblici sono il Corpo forestale o i professionisti

della disinfestazione, che possono rimuovere manualmente i nidi di

processionaria, tagliando le estremitĂ della pianta infestate. Questo

procedimento viene abitualmente svolto durante l’inverno, prima che le

larve escano dal nido. Si può, in alternativa, utilizzare un insetticida

biologico, innocuo per persone e cani, che agisce rapidamente, bloccando

l’attività trofica delle larve. L’insetticida può essere diffuso per via.

Inoltre, si possono utilizzare le trappole ai feromoni per ridurre la

possibilitĂ di incontro e di procreazione tra il maschio e la femmina di

processionaria”.

A distanza di alcuni

mesi, i Carabinieri forestali ci hanno inviato la risposta che hanno ricevuto

dalla Regione Calabria, Dipartimento 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”, firmata

dal Dirigente generale e dall’Ispettore fitosanitario. Questi ultimi citano un

Decreto ministeriale del 2007 e rammentano che gli interventi per eliminare la

processionaria devono essere effettuati dai proprietari o dai conduttori dei

fondi su cui sono radicate le piante infestate.

Vogliamo ricordare al dirigente e all’ispettore che molti dei pini infestati non si ergono su fondi privati, ma su fondi pubblici. Prendiamo atto del pressapochismo dei dirigenti regionali e dello scarso interesse mostrato nei riguardi della natura e di una delle bellezze naturali uniche al mondo, quale è la nostra Sila, che se perde i suoi pini, perde inevitabilmente la sua anima.

E? quanto comunica il Comitato Alberi Verdi

