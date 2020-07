Calhanoglu, Ibra, Rebic: i tre squilli milanisti allâ€™Olimpico

Calhanoglu, Ibra, Rebic: i tre squilli milanisti all’Olimpico

Calhanoglu, Ibra, Rebic: i tre squilli milanisti all’Olimpico Le immagini della vittoria in trasferta del Milan sul campo della Lazio seconda in classifica. I tre gol rossoneri mandano in fuga la Juventus, ora a +7 sulla squadra di Simone Inzaghi. continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 05 Luglio 2020.

Calhanoglu, Ibra, Rebic: i tre squilli milanisti all’Olimpico

Le immagini della vittoria in trasferta del Milan sul campo della Lazio seconda in classifica. I tre gol rossoneri mandano in fuga la Juventus, ora a +7 sulla squadra di Simone Inzaghi.



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA