Cirò Marina, De Leo: “Cerco di far emergere il mio paese con l’equitazione”

E’ quanto afferma il cavaliere Spagnolo Vincenzo De Leo

Cirò Marina,

domenica 05 Luglio 2020.

“L’equitazione per il benessere del proprio animale” a parlarne è il cavaliere Spagnolo Vincenzo De Leo.

Quando si esprime la parola “Equitazione” molti pensano subito “Passeggiata a cavallo” ma l’equitazione presenta diverse discipline, alcune delle quali rientrano nel programma olimpico,dove da un punto di vista agonistico l’equitazione è entrata nei Giochi Olimpici di Parigi nel 1900 con il salto ad ostacolo. Successivamente, furono introdotte altre discipline come il dressage ci dice De Leo.

Io pratico monta Spagnola e questo lavoro lo svolgo da anni a Cirò Marina,dove ogni giorno cerco di trasmettere la vera equitazione ma soprattutto quella Giusta sia per l’uomo che per il benessere animale continua De Leo,l’equitazione favorisce diverse cose:

“Allontana lo stress” essendo uno sport rilassante permette di lasciare i tuoi problemi giù a terra

“Diventi più sicura di te” il cavallo è un animale forte e

dovrai superare le tue paure e stabilire un rapporto leale con il tuo

compagno a 4 zampe

Ma una cosa molto importante continua De Leo è che dovrai

“Imparare la comunicazione non verbale” dove una volta conoscendo questi

splendidi animali imparerai a comunicare con gli sguardi.

“L’equitazione è bella ma la Giusta equitazione è magnifica”

