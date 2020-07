Dissesto Idrogeologico Megna (I DemoKRatici): “Il Comune si dia una mossa”

Crotone,

domenica 05 Luglio 2020.

Il piano Regionale sul Dissesto Idrogeologico prevede interventi per un totale di piĂą di 5 Milioni di euro sulla frazione Papanice.

La popolosa frazione di Crotone e’ da tempo interessata da fenomeni di frana che mettono a serio rischio parte dell’abitato.

Gli interventi previsti per Papanice sono due.

Il Progetto complessivo e’ stato predisposto molto tempo fa, ma ad oggi risulta ancora incompleto, era prevista una campagna di indagini ulteriori per meglio definire gli interventi da attuare per poi ottenere i pareri tecnici dai diversi enti.

Dalla Regione Calabria sono giĂ pervenute diverse sollecitazione al Comune di Crotone per relazionare sullo stato dell’arte ma l’Amministrazione Comunale sembra non sentirci…. Non si percepisce minimamente il rischio ed il pericolo che questi fondi possano perdersi, come d’altronde accadrà ’, se il Comune non agisce in modo rapido tempestivo ed efficace.

Per questo sollecitiamo l’Amministrazione Comunale ad una risposta immediata e ad attivarsi per completare l’iter per poter finalmente cantierare queste risorse che la frazione Papanice nn può permettersi di perdere.

