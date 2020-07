In arrivo l’appalto per la costruzione della nuova Scuola “Butera” di Cirò Marina, sarà edificata su isolatori sismici

In arrivo l’appalto per la costruzione della nuova Scuola “Butera” di Cirò Marina, sarĂ edificata su isolatori sismici

Nelle prossime settimane verrà pubblicato il bando di gara per l’appalto della nuova Scuola Butera finanziata dal MIUR con quai 5 milioni di euro

La Redazione

Cirò Marina,

domenica 05 Luglio 2020.

La Commissione Straordinaria di Cirò Marina evita cosi il rischio di disimpegno di questo importante finanziamento.

La delocalizzazione della Scuola Primaria G. Butera nasce dalla necessità di superare definitivamente le condizioni di elevato rischio sismico che caratterizza il suolo, di Via Scalaretto, su cui l’attuale edificio scolastico si trova ubicato, causa la precarietà delle caratteristiche dello stesso, precarietà dovuta alla presenza di una frattura che caratterizza una parte dell’aggregato urbano del Comune di Cirò Marina.

A seguito della

pubblicazione del Bando Regionale a

valere sul POR Calabria FESR FSE 2014/2020 Piano d’Azione Calabria Istruzione

e Formazione – Valorizzazione e Sviluppo

del Sistema dell’Istruzione e della Formazione Professionale in Calabria – Asse

11 “Istruzione e Formazione” – Azione 10.7.1″ – Manifestazione di

interesse per la concessione di contributi finalizzati alla esecuzione di interventi

di adeguamento sismico, il Comune di Cirò Marina redigeva il progetto

definitivo relativo alla “DELOCALIZZAZIONE DELL’EDIFICIO DI PRIMO GRADO G.

BUTERA” che veniva approvato con Determinazione Dirigenziale n° 151 del

29/03/2017.

L’opera è stata

ammessa a finanziamento ai sensi del D.L. n. 104/2016 convertito dalla Legge

128/2016 ed in data 25/01/2016 è stato sottoscritto il relativo atto

unilaterale d’obbligo approvato con decreto del Dirigente della Regione Calabria n. 1391 del 23/02/2016.

Il decreto di

finanziamento del MIUR è datato 21.12.2017, n. 1007 ed è stato pubblicato sulla

G.U. in data 20.02.2018 n. 42 – Supplemento Ordinario n. 9.

Pertanto il Comune di

Cirò Marina (Kr) è beneficiario di un contributo da parte del MIUR pari ad €

4.996.455,56 PER LA DELOCALIZZAZIONE DELL’EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA G.

BUTERA;

A seguito dell’entrata in vigore del D.M. 17 Gennaio 2018

“Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni” nonché della DIRETTIVA

2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 maggio 2010 sulla

prestazione energetica nell’edilizia che impone che, a partire dal 31 dicembre

2018, tutti gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di

proprietĂ di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero, (nearly Zero

Energy Building nZEB) è sorta la necessità di

procedere alla rimodulazione del progetto definitivo a suo tempo approvato al

fine di:

adeguarlo alle nuove predette norme sismiche.

Essendo la zona altamente sismica si è

riprogettato l’edificio utilizzando le più moderne tecnologie antisismiche,

ovvero ricorrendo alll’uso di isolatori sismici.

Si è pertanto deciso

di prevedere l’inserimento di un

sistema di isolamento sismico alla base (base isolation) che, attraverso l’utilizzo di isolatori sismici elastomerici, permetterĂ di disaccoppiare il moto terreno e

della struttura proteggendo sia la struttura che il suo contenuto. Questa scelta ha comportato la realizzazione di un piano

seminterrato per l’alloggiamento degli isolatori al disopra di una platea in

c.a., ma ha consentito di ottenere notevoli risparmi sulle armature e sul

dimensionamento degli elementi strutturali in elevazione che non essendo piu’

realizzati per sopportare sollecitazioni sismiche si riducono in dimensioni e

armature.

adeguarlo alla DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica

nell’edilizia.

In particolare si è

deciso di prevedere un edificio di classe energetica A4 nZEB con un Indice di

Prestazione Energetica GLOBALE non rinnovabile (EPgl,nren) pari a soli 8.0120 kWh/m²anno

attraverso un impianto a pompa di calore funzionante ad HFC R410a accoppiato ad

un impianto fotovoltaico di potenza pari a 46.10 Kw ed ad un impianto solare

termico a circolazione forzata con terminali del tipo annegati a pavimento. La

struttura sarĂ , inoltre, attrezzata:

con sistema di isolamento a cappotto

composto da pannelli isolanti in EPS (Polistirene Espanso Sinterizzato) di

spessore pari a 10,0 cm del tipo ECOCOMPATIBILE 100% riciclabile; con un sistema frangisole realizzato con

pannelli in PVC tipo costituiti da una membrana composita perforata (peso: 550

g/m2) tipo Serge Ferrari Soltis 381 Indoor presti rata con resistenza allo

strappo membrana composita tipo Soltis 381 pari a 6,6 T / ml e reazione al

fuoco: B-s2, d0.

Di seguito si riportano gli

estremi delle autorizzazioni prescritte ottenute sul nuovo progetto definitivo redatto dall’UTC:

AUTORIZZAZIONE

sismica rilasciata dal SERVIZIO TECNICO DI CROTONE con Protocollo n° 76394/2020

del 21/02/2020; Parere

favorevole rilasciato dal COMANDO PROVINCIALE VGILI DEL FUOCO DI CROTONE con

prot.n° 0002069 del 18/03/2020; Parere

favorevole rilasciato dal CONI con prot.n° 093 del 27/04/2020; Parere

igienico-sanitario preventivo favorevole rilasciato dall’ASP di Crotone con prot.n°

0012015 del 20/03/2020; Autorizzazione

Paesaggistica nr. 13/2020 rilasciata dal Settore Urbanistica Servizio

Autorizzazioni Paesaggistiche della Provincia di Crotone con prot.n° 6040 del 01/06/2020.

Di seguito i dati metrici del nuovo plesso scolastico che si sviluppa su due

piani fuori terra con altezza di piano pari

a 3,30 m, oltre Piano di Isolamento

pari a 1,20 m.

Isolatori

sismici in gomma tipo ad elevato smorzamento N Manutenzione CORPO

A – TIPO ISOSISM HDRB 600x600x305 40 Ogni

3 anni CORPO

B – TIPO ISOSISM HDRB 500x500x210 39 Ogni

3 anni

Dati

metrici del fabbricato – S CPT (coperta) =

1.519,10 m2; – S CP1 (coperta) =

1.396,20 m2; – S CPalestra (coperta) = 542,34 m2; – S CTOT (coperta) =

3.457,64 m2; – S nt

(netta totale) – Scuola =

3.215,07 m2; – S nt

(netta totale) – Palestra = 505,70 m2; – S nt

(netta totale) =

3.720,77 m2;

La struttura sarĂ

attrezzata con:

Sala

Mensa = 219 mq con 96 posti a sedere con locale cucina per sporzionamento pasti

dotata di dispensa e locale spogliatoio Teatro

= 118 mq con 90 posti a sedere Biblioteca

= 103 mq con 72 posti a sedere Palestra

con sup netta pari a 450 mq attrezzata con spogliatoio e infermeria N°

15 Aule Tipo = 40 mq con 25 persone N°

3 Aule Laboratorio Locali

presidenza/segreteria Aula

professori = 85 mq.

Nei prossimi giorni si procederà alla validazione del nuovo progetto definitivo, alla sua approvazione con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e all’invio di tutta la documentazione alla SUA di Crotone per la pubblicazione del bando di gara che prevederà l’acquizione della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori (Appalto Integrato).

