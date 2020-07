Infortunio Calha: Pioli in ansia per il suo numero 10, l’uomo piÃ¹ in palla del Milan

Infortunio Calha: Pioli in ansia per il suo numero 10, l’uomo più in palla del Milan

domenica 05 Luglio 2020.

Infortunio Calha: Pioli in ansia per il suo numero 10, l’uomo più in palla del Milan

Fare a meno del turco in questo momento è molto difficile. Lo dicono (anche) i numeri: Hakan, con due reti e due assist, ha partecipato a 4 gol delle sue ultime 4 presenze



