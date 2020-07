L’artista Fabio Pugliese dona al museo di Cirò la chiesa Santa Maria de Plateis in miniatura



LaRedazione

Cirò,

domenica 05 Luglio 2020.

La chiesa madre Santa Maria de Plateis realizzata in miniatura dall’artista Fabio Pugliese, un carabiniere in pensione che si diletta a creare piccoli capolavori soprattutto in legno. “Oggi abbiamo avuto il piacere di accettare nel nostro museo, scrive in una nota il sindaco Francesco Paletta-  il bellissimo lavoro fatto dall’artista cirotano Fabio Pugliese, un capolavoro che rappresenta la nostra chiesa madre  S. Maria de Plateis in miniatura. Complimenti per l’opera, prosegue Paletta e grazie a nome di tutta l’amministrazione comunale”. E’ la prima volta che la chiesa centrale venga rappresentata attraverso una costruzione in miniatura in tutto e per tutto come l’originale, frutto di un attento lavoro certosino che solo un artista come Fabio Pugliese sa fare. L’opera può essere ammirata in una delle sale del palazzo dei musei in tutta la sua bellezza.  Per ore possiamo ammirarla solo esternamente la chiesa madre oppure si può ammirare il capolavoro fatto dal Pugliese, visto che ormai sono passati due anni da quando è stata chiusa. A niente era servito il sopralluogo congiunto tra i tecnici della Curia e quelli del comune, dove l’allora Arcivescovo Graziani aveva accolto la richiesta del Sindaco Paletta di rivedere la decisione di chiusura temporanea, onde  stabilire le effettive condizioni di degrado del tetto e l’eventuale pericolo per l’incolumitĂ . Ma ad oggi non è ancora successo niente , la chiesa rimane ancora chiusa, un gioiello dell’arte medievale le cui tracce sono evidenti nel campanile e nella primordiale  navata con altare dedicato a Santo Stefano con cripta sotterranea. Speriamo che il nuovo vescovo S.E. Mons. Angelo Raffaele Panzetta  riveda questa situazione e permette alla comunitĂ di riappropriarsi della sua chiesa principale per troppo tempo chiusa al culto.

