Oggi 5 luglio è il compleanno del WWF, 54 anni passati nel nome delle Oasi

Roma,

domenica 05 Luglio 2020.

Il

5 luglio è il compleanno del WWF. L’associazione, fondata in Italia nel

1966 da Fulco Pratesi e altri pionieri compie 54 anni, tutti spesi per

difendere e promuovere il capitale naturale italiano. Con le sue Oasi,

che oggi sono più di 100, il WWF in Italia è riuscito a salvare habitat e

specie straordinari che rischiavano di scomparire per sempre.

Le oltre 100 Oasi del WWF Italia proteggono 78 siti di Natura 2000, sono visitate ogni anno da 150 mila persone, e rappresentano veri e propri beni comuni a difesa del nostro capitale naturale. Questi angoli di natura protetta non sono solo rifugi sicuri per tante specie a rischio come orsi, lupi, lontre e fenicotteri, farfalle e cavalieri d’Italia, ma anche presidi per difesa della nostra salute e del nostro benessere.

La

natura conservata nella Oasi contribuisce ricaricare le falde di acqua

dolce, accogliere specie fondamentali per l’agricoltura, proteggere il

territorio dal rischio di piene ed esondazioni, fornire ossigeno e

assorbire anidride carbonica, custodire specie rare e importanti per

l’Italia e per tutta la comunità europea, creando occupazione

sostenibile e motivata.

Foreste

e acque dolci sono gli ambienti maggiormente rappresentati nel mosaico

di habitat protetti sotto il segno del panda, ambienti che garantiscono

acqua, cibo, sicurezza idrogeologica e assorbimento di CO2, garantendo

al contempo casa e rifugio per molte specie di animali uniche e in via

di estinzione.

Le

Oasi sono anche sede di produzioni biologiche e di qualitĂ , che

preservano la biodiversitĂ e in particolare gli insetti impollinatori,

oggi sempre piĂą a rischio a causa del massiccio uso della chimica in

agricoltura.

Le

Oasi del WWF sono un vero e proprio capitale naturale, visitate ogni

anno da migliaia di famiglie: prepariamo in questo modo una generazione

di futuri adulti amanti della natura e attenti alla biodiversitĂ . Senza

dimenticare che l’esperienza in natura, il contatto con la sua bellezza

contribuisce al nostro benessere psico-fisico in maniera tangibile e

concreta. Se non ci fossero state le Oasi del WWF, quanta bellezza in

meno avremmo oggi in Italia? Senza l’impegno quotidiano di tutti gli

operatori e volontari WWF per le Oasi, oggi il nostro territorio, giĂ

violentato, avrebbe 35.000 ettari in meno di natura custodita e protetta

per il bene di tutti.

