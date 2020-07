Un grande concerto, il primo in Calabria al Museo Pitagora di Crotone

Il Museo di Pitagora, un luogo dall’alto valore simbolico, segna così la ripresa in sicurezza della musica dal vivo in Calabria

La Redazione

Crotone,

domenica 05 Luglio 2020.

“La Musica è la rivelazione più profonda di ogni saggezza. Chi penetra il senso della Musica potrà liberarsi da tutte le miserie in cui si trascinano gli altri uomini.” (L. van Beethoven.). Il pubblico dell’altro ieri al museo di Pitagora era si era proprio liberato e estasiato, per quasi due di concerto del maestro Antonio Consales ,il quale ha aperto, nel segno di Chopin,  la nuova stagione concertistica degli Incontri Musicali Mediterranei al Museo di Pitagora. Sono state le note del grande musicista eseguite magistralmente dal maestro Antonio Consales.  Con un’esecuzione che ha assunto la connotazione di un vero e proprio grande  evento, non solo per la qualità , le difficoltà e la straordinaria importanza dell’opera ma, anche,  perché segna un’ulteriore tappa nel progetto  di una  stagione concertistica sempre più di alto profilo internazionale.Â

Tra l’altro è stato il primo

concerto in assoluto di musica classica in tutta la Calabria.

Le pagine virtuosistiche degli

Studi op.25 di Chopin si sono alternate a quelle più delicate dei Notturni e

dei Valzer, per finire con la celebre Polacca “Eroica”. Antonio Consales, docente del Conservatorio di

Cosenza, è uno dei più importanti pianisti calabresi e vanta una carriera

internazionale che lo ha portato negli anni ad esibirsi nelle più importanti

sale e con alcune delle più importanti orchestre a livello mondiale.

Il direttore della stagione il

maestro Gianfranco Russo afferma “Sono

veramente pochi in Italia i luoghi che possono vantare un progetto di questa

portata e che riescono a offrire occasioni tanto significative di confronto con

il pubblico attraverso brani così impegnativi. Si tratta di una sfida

fondamentale per chi ha intenzione di fare della musica la propria professione

e siamo fieri di aver realizzato tale evento insieme al Consozio JObel. Per il

presidente Vazzano nonché direttore del museo di Pitagora “un concerto esaltante e liberante, bellissimo

il suono, tecnica sopraffina, scelte raffinate e un’incredibile energia ad opera

del m.stro Antonio Consales che ha suona con grandissima classe e una sicurezza

di un vero virtuoso, così come la costante ricerca del suono e del fraseggio

propria di un grande artista”. Gli organizzatori ricordano il prossimo

appuntamento il 14 luglio e ricordano

che alla manifestazione si accede per abbonamento e/o per prenotazione visti i

limiti imposti dalle norme anticovid.

