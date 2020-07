Conte: “Non siamo una grande squadra. Siamo tutti in discussione, io per primo”

Conte: “Non siamo una grande squadra. Siamo tutti in discussione, io per primo” Il tecnico nerazzurro dopo l’harakiri contro il Bologna: “Spero che i giocatori avvertano l’1% della mia delusione. Siamo molto più in basso di quanto pensavamo” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 06 Luglio 2020.

Conte: “Non siamo una grande squadra. Siamo tutti in discussione, io per primo”

Il tecnico nerazzurro dopo l’harakiri contro il Bologna: “Spero che i giocatori avvertano l’1% della mia delusione. Siamo molto più in basso di quanto pensavamo”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA