Ibra, Bonaventura e Kjaer: perchÃ© sarebbe assurdo se il Milan li lasciasse tutti e tre

Ibra, Bonaventura e Kjaer: perché sarebbe assurdo se il Milan li lasciasse tutti e tre Sono in scadenza e i segnali di una possibile permanenza sono pochi o nulli. I motivi? Ingaggi elevati e anagrafe. Ma per fare una squadra da Champions gli under 25 non bastano

La Redazione24

,

lunedì 06 Luglio 2020.

Sono in scadenza e i segnali di una possibile permanenza sono pochi o nulli. I motivi? Ingaggi elevati e anagrafe. Ma per fare una squadra da Champions gli under 25 non bastano



