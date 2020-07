Il coma, il risveglio, poi l’addio. L’ex Juve Rizza non ce l’ha fatta. Chiellini: “Ci mancherai”

La Redazione24

,

lunedì 06 Luglio 2020.

In bianconero vinse scudetto e Supercoppa Primavera. Era entrato in coma il 10 giugno



