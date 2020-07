L’Inter perde i pezzi: distrazione per Barella, salterà almeno tre partite

L'Inter perde i pezzi: distrazione per Barella, salterà almeno tre partite Esami per il centrocampista: problema agli adduttori della coscia destra, l'obiettivo è il recupero per la Roma

lunedì 06 Luglio 2020.

L’Inter perde i pezzi: distrazione per Barella, salterà almeno tre partite

Esami per il centrocampista: problema agli adduttori della coscia destra, l’obiettivo è il recupero per la Roma



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

