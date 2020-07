Pioli: “Ora è davvero il mio Milan. Ibra? Il più forte che abbia mai allenato”

Pioli: “Ora è davvero il mio Milan. Ibra? Il più forte che abbia mai allenato” Il tecnico rossonero: “Non siamo ancora contenti della nostra classifica. Per battere la Juve dovremo eccellere in tutto. Al mio futuro non penso, lo vedremo più avanti” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 06 Luglio 2020.

