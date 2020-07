Rebic, dove lo metti fa bene… Anche in panchina. Milan, svelto a prenderlo o lo perdi

Rebic, dove lo metti fa bene… Anche in panchina. Milan, svelto a prenderlo o lo perdi Il croato si è completato in pochi mesi, diventando così importante da indurre il Milan ad accelerare per acquistarlo a titolo definitivo dall’Eintracht continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 06 Luglio 2020.

Rebic, dove lo metti fa bene… Anche in panchina. Milan, svelto a prenderlo o lo perdi

Il croato si è completato in pochi mesi, diventando così importante da indurre il Milan ad accelerare per acquistarlo a titolo definitivo dall’Eintracht



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA