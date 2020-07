Regione Calabria: Strada a quattro corsie per collegare Corigliano-Rossano all’A2

Catanzaro,

martedì 07 Luglio 2020.

Per unire alla A2 l’area urbana di Corigliano-Rossano un

progetto c’è, e prevede la realizzazione di una strada a due corsie, una

per ogni senso di marcia, peraltro periferica rispetto a Corigliano.

Troppo poco, per la Giunta regionale guidata da Jole Santelli, che per

questo si prepara a chiedere al Governo un cambio di strategia.

Il dato è emerso nel corso di una riunione svoltasi in Cittadella a

Germaneto-Catanzaro, su iniziativa degli assessori regionali, alle

infrastrutture, Domenica Catalfamo, e all’agricoltura, Gianluca Gallo.

Presenti i vertici dell’Anas ed i rappresentanti dei Comuni interessati,

l’assessore Tatiana Novello (in videoconferenza) per il Comune di

Corigliano-Rossano ed il sindaco di Cassano, Gianni Papasso.

La discussione ha preso le mosse dalla situazione attuale, cioè

dall’accordo di programma stipulato negli anni scorsi tra la Regione

Calabria ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

nell’ambito del quale è contemplata la creazione di una strada a due

corsie che unisca Corigliano-Rossano (rimanendo esterna all’area urbana

coriglianese) alla Statale 534, all’altezza di località Stombi, a pochi

chilometri dal centro abitato sibarita.

“Non riteniamo sia la soluzione ideale per dare adeguata soluzione

alle esigenze della terza città calabrese, che ha bisogno di ben altre

attenzioni e risposte da parte delle istituzioni. Nelle intenzioni della

giunta Santelli c’è ben altro. Punteremo alla creazione di una strada

veloce a quattro corsie, che tenga dentro l’intera città di

Corigliano-Rossano – hanno puntualizzato Gallo e Catalfamo – per poi

innestarsi ad una Statale 534 da trasformare anch’essa per intero, e non

solo parzialmente come finora è, in bretella a 4 corsie”.

Una prospettiva condivisa dai Comuni interessati e che “consentirebbe

– secondo i due assessori della Giunta calabrese – di dimezzare o quasi

gli odierni tempi di percorrenza, avvicinando Corigliano-Rossano il

Basso Ionio cosentino ed il porto di Corigliano all’autostrada del

Mediterraneo, a tutto vantaggio di una delle zone economicamente e

turisticamente più importanti della Calabria, tuttavia ostaggio di una

mancanza di collegamenti che la condanna ad un deleterio isolamento”.

Alla luce del nuovo orientamento già formalizzato all’Anas, a giorni

dalla Cittadella partirà alla volta del Mit la richiesta ufficiale di

ripensare le scelte del recente passato e rimodulare progetto e risorse

finanziarie.

“L’operazione è pienamente fattibile – è l’opinione di Gallo e

Catalfamo – perché si è ancora nella fase prodromica della progettazione

e la volontà della Regione è chiara: dar vita ad un’opera moderna ed

adeguata. Privilegeremo pertanto un’ipotesi progettuale più avanzata,

che tenga finalmente conto delle aspirazioni di un territorio per

troppo tempo mortificato”.

