Soppressione Treni, Maltese (Melissa): “Resto veramente incredulo sull’orario estivo di Trenitalia per la fascia Jonica”

I Sindaci facciano sentire la loro voce ed indignazione

La Redazione

Melissa,

martedì 07 Luglio 2020.

L’ introduzione dell’orario estivo di Trenitalia per la fascia Jonica, fa’ registrare un altro colpo negativo verso il nostro territorio. Ben 3 treni Regionali, con partenza da Mandatoriccio e destinazione CZ Lido, sono stati soppressi. Uno dei 3 permetteva anche di avere la coincidenza per raggiungere Reggio Calabria. Continua dunque inesorabile, un ripetersi di tagli e negativitĂ verso questa tratta, che invece andrebbe potenziata, soprattutto nel periodo estivo.

I Sindaci facciano sentire la loro voce ed indignazione. Dopodomani ne parlerò con l’Assessore Regionale al Turismo On. Fausto Orsomarso, ospite qui a Torre Melissa, per alcune iniziative politiche ed istituzionali, affinchĂ© faccia di tutto per tentare di porre fine a questa costante offensiva negativa, posta in essere in modo scellerato da Trenitalia verso il nostro territorio.

Di tale problematica ho ritenuto necessario investire anche il Capogruppo di FDI in Consiglio Regionale On. Filippo Pietropaolo, che ha garantito il massimo impegno.

E’ quanto afferma Cataldo Maltese, Consigliere Comunale Melissa.

