Cerrelli (lega): “stop al governo giallorosso che considera Crotone il più grande campo profughi d’italia”

Cerrelli (lega): “stop al governo giallorosso che considera Crotone il pi√Ļ grande campo profughi d‚Äôitalia”

E’ quanto afferma nella nota l’Avv. Giancarlo Cerrelli, Referente Provinciale della Lega Salvini Premier Crotone

La Redazione

Crotone,

mercoledì 08 Luglio 2020.

Ormai √® chiaro,¬†Crotone¬†per il governo giallorosso ha una chiara vocazione: diventare il pi√Ļ grande campo¬†profughi¬†d‚ÄôItalia; √® quanto sostiene in una nota l‚Äôavv. Giancarlo Cerrelli, Referente provinciale della Lega Salvini Premier Crotone.

Sono stati trasferiti in queste ore Рafferma il Referente provinciale della Lega Рal Centro Accoglienza Sant’Anna di Crotone, 120 migranti della nave quarantena Moby Zaza.

Il Centro accoglienza di Crotone ospita gi√† 800 migranti e pu√≤ accoglierne fino a 1200; √® uno dei centri pi√Ļ grandi d‚ÄôEuropa ed √® punto di riferimento nazionale per la prima accoglienza.

√ą preoccupante e imbarazzante – continua Cerrelli – che il¬†governo¬†giallorosso¬†si ricordi di Crotone soltanto per parcheggiare esseri umani, fonte di lucro per taluni e non si preoccupi, invece, di investire in¬†infrastrutture¬†e nel rilancio dell‚Äôeconomia¬†territoriale.

√ą ora di dire Stop al governo giallorosso e a chi considera Crotone una¬†discarica¬†umana‚ÄĚ.

Non lasciamoci trattare da pattumiera dell’umanità! Diventiamo protagonisti del nostro destino, riscoprendo la vocazione della nostra terra!

© RIPRODUZIONE RISERVATA