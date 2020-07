Ibra, il rigore e lo sfottò a Ronaldo: “Mi conosci…?”

Ibra, il rigore e lo sfottò a Ronaldo: “Mi conosci…?” Lo svedese segna dal dischetto il primo dei 4 gol rossoneri e poi sorride in faccia a CR7, per il quale da sempre non nutre enorme simpatia. E intanto raggiunge Shevchenko continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 08 Luglio 2020.

Lo svedese segna dal dischetto il primo dei 4 gol rossoneri e poi sorride in faccia a CR7, per il quale da sempre non nutre enorme simpatia. E intanto raggiunge Shevchenko



