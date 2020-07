WWF: Quattro nuovi nidi di tartaruga marina sulla costa jonica calabrese e siciliana

Sono 10 in totale quelli scoperti in provincia di siracusa

Roma,

mercoledì 08 Luglio 2020.

Intanto da Policoro avvistata Alessandra, Caretta caretta liberata il 18 maggio con tag satellitare.

Non c’era miglior modo per celebrare la Giornata Internazionale del Mar Mediterraneo: quattro

nuovi nidi di tartaruga marina sono stati scoperti nella notte e nella

mattinata di oggi in Sicilia e Calabria, e messi in sicurezza e dai

volontari del WWF. Il primo grazie a un gruppo di amici e da un “cerca

oggetti” impegnato con il metal detector che hanno visto la tartaruga

uscire più volte nel lido san Lorenzo (probabilmente all’inizio

disturbata) fino alla deposizione. I ragazzi si sono immediatamente

messi in contatto con la biologa marina, volontaria WWF e operatrice LifeEuroturtles Oleana Prato, che, giunta sul posto , ha verificato la presenza delle uova e messo in sicurezza il nido.

Il

secondo nido è stato individuato tramite i monitoraggi dei volontari

del gruppo “Tartapriolo” organizzati dal direttore della riserva con cui

il WWF collabora nella formazione dei volontari in tema tartarughe. In

totale sono ben 10 i nidi in provincia di Siracusa nei quali il WWF è intervenuto, in alcuni a supporto di altre associazioni.

L’estate

2020 battezza la Sicilia come “isola delle tartarughe”, grazie anche

alla rete di monitoraggi e segnalazioni messa in campo dall’associazione

del Panda sull’isola.

Proprio in mattinata poi, è arrivata anche la notizia di due nidi scoperti a Guardavalle, in provincia di Catanzaro. Dopo

il primo nido individuato nei giorni scorsi a Guardavalle (CZ) , il secondo di

Riace (RC) e gli ultimi due, sempre a Guardavalle, diventano sempre piĂą fruttuose

ed entusiasmanti le ricerche degli oltre

trenta giovani che, organizzati ottimamente dalla biologa Jasmine De Marco,

ogni giorno, di buon mattino, percorrono a piedi chilometri e chilometri sulla

riva del mare alla ricerca delle caratteristiche tracce lasciate nottetempo dalle femmine di tartaruga marina.

Good news anche dalla Basilicata dove la tartaruga Alessandra, dotata

di tag satellitare e liberata lo scorso 18 maggio dal WWF Policoro con

tanto di diretta Facebook, sta bene ed è stata avvistata da un pescatore

grazie alla “antenna” installata sul suo carapace.

Recuperata

grazie all’intervento di un pescatore della Cooperativa Nereide di

Policoro in asfissia per annegamento, era destinata a morte certa poiché

incastrata sul fondo del mare e bloccata da una vecchia rete da posta.

