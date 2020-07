Bianchetto, Regione in campo per favorire la pesca sostenibile

Individuato l’organismo scientifico per le attività di sperimentazione. L’Assessore Gallo: “Tutelare un segmento economico importante per i pescatori calabresi”

La Redazione

Catanzaro,

giovedì 09 Luglio 2020.

Progettare la raccolta di dati

scientifici relativi alle specie ittiche “sardina” (pilchardus) e

“sardinella” (aurita), note ai più come “bianchetto”, per poi definire

una proposta di piano di gestione e di indicazione delle modalità di

selezione delle imbarcazioni impegnate nella pesca sperimentale.

È lo scopo della gara pubblica svolta sul Mepa – Mercato elettronico

della pubblica amministrazione – dal Dipartimento Agricoltura e Risorse

Agroalimentari, attraverso il Settore 5 “Fitosanitario, Vivaismo,

Micologia, Patrimonio ittico”, chiusa col decreto di aggiudicazione

definitivo – in fase di pubblicazione – dell’organismo scientifico che

dovrà occuparsi di espletare le necessarie attività volte alla

sperimentazione della pesca delle specie “sardina” e “sardinella”.

“L’obiettivo principale del piano di gestione – afferma l’Assessore

regionale all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Gianluca Gallo – sarÃ

l’individuazione di un insieme di misure destinate a garantire nel tempo

la sostenibilità biologica, economica e sociale della pesca del

bianchetto, in quanto essa, sebbene marginale nel contesto italiano,

risulta rilevante per i pescatori calabresi e costituisce parte

significativa della storia e della cultura di numerose comunità locali

di pescatori”.

Il piano di gestione, nello specifico, farà riferimento alla raccolta di

dati scientifici della pesca sperimentale delle due specie ittiche in

questione, effettuata con sciabica da natante e rete a circuizione senza

chiusura, in deroga alla distanza minima dalla costa e della dimensione

minima della maglia della rete e della taglia minima.

“L’eventuale accoglimento delle richieste di deroga presentate dal

Governo – precisa l’Assessore – darà luogo ad un sistema di gestione in

cui la sostenibilità biologica delle risorse sarà attentamente

monitorata”. Precisa Gallo: “Saranno previste misure di intervento

appropriate, nel caso in cui non sia garantito uno stock di biomassa al

di sopra dei limiti biologici di sicurezza. Il piano di gestione,

infine, sarà in linea con l’obiettivo della Commissione Europea e della

Regione, che intende difendere e valorizzare la pesca artigianale, la

tradizione, la pesca selettiva e la valorizzazione dei prodotti tipici

locali”.

