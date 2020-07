Nasce a Crotone l’associazione politico culturale popolare denominata “Adesso è l’ora”

Lo rende noto il Portavoce di “Adesso è l’ora”, Maurizio Fiorino

Crotone,

giovedì 09 Luglio 2020.

L’obiettivo che si propone è quello di essere il mezzo per dar voce ai cittadini, che hanno bisogno di porgere domande, avere risposte e fare proposte.

L’essenza è il ritorno alla partecipazione attiva della popolazione alla vita sociale ed economica della città . Occorre infatti creare le condizioni affinché il cittadino esca dal clima di disorientamento e rassegnazione e che torni a sperare e sognare.

Difenderemo Crotone con le unghie e con i denti da chiunque vorrĂ fare gli interessi di pochi e non di tutti.

L’idea di dar vita all’associazione “Adesso è l’ora” sta già riscuotendo l’interesse di molti. Ad oggi, sono oltre cento coloro che hanno dato la loro adesione al progetto che si intende mettere in campo per ridare forza e vigore alla città . Molti altri e soprattutto giovani, desiderosi di dare il proprio contributo di crescita chiedono di poter aderire. Segnale questo che pone in evidenza quanto la gente ha bisogno e soprattutto ha voglia di partecipare.

In silenzio e senza troppi clamori ci siamo messi al lavoro, ripulendo attraverso incisive operazioni di bonifica e arredo di alcune aree abbandonate della cittĂ , rendendole fruibili a tutti.

Azione programmata anche per i prossimi giorni in altre aree cittadine.

Nei prossimi giorni verrà presentato l’intero programma di “Adesso è l’ora” , un programma fatto di punti chiari, precisi e soprattutto concreti. Senza troppe fantasie. Partendo dalla cittadinanza attiva. Un programma ideato e concertato con le persone che vivono i prolemi commerciali e sociali della città . Un programma che trova le sue basi sulle proposte di coloro che hanno aderito al progetto e che vivono sulla propria pelle le difficoltà quotidiane. La città ha bisogno di azioni concrete. Un programma basato su cultura, spettacolo, turismo, commercio, arredo urbano, verde pubblico, decoro e igiene della città . Senza tralasciare i bisogni di giovani, anziani e animali domestici

Al centro dell’azione di quanti condividono il progetto di “Adesso è l’ora” c’è solo CROTONE.

Saremo parte attiva e in previsione delle amministrative 2020 saremo pronti al dialogo con quanti hanno a cuore il futuro della città e di riflesso dell’intero territorio.

In questi ultimi anni una cappa ha avvolto la città impedendole di crescere e svilupparsi culturalmente ed economicamente, penalizzando l’intera collettività a favore di pochi.

Occorre dare un taglio netto alle troppe strumentalizzazioni che hanno caratterizzato la vita politica e cittadina degli ultimi anni per poter tornare a sperare.

“Adesso è l’ora” intende contribuire a portare idee innovative e il proprio bagaglio di esperienze culturali, di impegno professionale e civico nella politicacittadina; di promuovere la crescita, lo sviluppo ed il progresso della realtà sociale in cui opera; di promuovere attività di carattere politico, culturale e di impegno sociale al fine di sollecitare la partecipazione attiva e l’impegno civile dei cittadini alla vita socio – politica della comunità .

Partendo dalla partecipazione attiva dei cittadini alla “cosa pubblica” e dall’approccio “concreto” ai problemi”.

