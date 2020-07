A Casabona costituito il circolo locale del Movimento 24 Agosto – Equità Territoriale di Pino Aprile

Grazie a un nutrito gruppo di promotori, è stato costituito movimento politico per il Sud che senza rinnegare il principio dell’Unità della Nazione, pone alla base del suo progetto politico “L’EQUITA’ TERRITORIALE”

venerdì 10 Luglio 2020.

Il coordinatore locale avv. Pasquale Basile nel ringraziare tutti i promotori, il coordinatore provinciale Andrea Aceto e il dirigente nazionale Gianfranco Rogato per la preziosa collaborazione, invita chiunque ritiene meritevole l’iniziativa politica, non solo di Casabona ma dell’intero territorio provinciale di Crotone, di manifestare interesse per la partecipazione attiva.

