Isola Capo Rizzuto: Sequestrata costruzione abusiva su terreno agricolo

I Carabinieri forestali hanno deferito un uomo all’Autorità giudiziaria

Comunicato dei Carabinieri Forestali

Isola Capo Rizzuto,

venerdì 10 Luglio 2020.

I Carabinieri forestali nel corso di un controllo del territorio hanno scoperto, pochi giorni addietro, un fabbricato abusivo in corso di costruzione nella località Vermica del territorio del comune di Isola Capo Rizzuto. Esso è stato posto sotto sequestro. Il responsabile dell’abuso, un disoccupato del luogo, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Crotone per violazione della normativa edilizia.

Nel corso di un controllo del territorio nella localitÃ

Vermica, i militari della stazione CC forestale Crotone, hanno notato un

fabbricato di recente edificazione non completato all’interno di un terreno

agricolo. Gli accertamenti subito avviati presso l’ufficio comunale competente

hanno evidenziato che l’opera era priva di atti d’assenso legittimanti

l’esecuzione.

Il fabbricato individuato, realizzato in conglomerato

cementizio armato con muri di tamponamento in laterizio, misura in pianta circa

9 m per 12 m con copertura a tetto. Al momento del sopralluogo non era munito

di infissi ed era privo di finiture. Esso è stato posto sotto sequestro per

impedire il proseguimento dell’attività illegale.

Il possessore del terreno, un uomo di 54 anni, disoccupato,

nato e residente a Isola Capo Rizzuto, è stato deferito alla Procura della

Repubblica per violazione della normativa edilizia. La costruzione non

presenterebbe, secondo i militari intervenuti, i caratteri distributivi –

funzionali propri di un deposito agricolo. Il sequestro è stato già convalidato

dall’Autorità giudiziaria.

L’azione dei militari è orientata a far rispettare le norme

del settore edilizio, la cui vigilanza – si rammenta – spetta

all’Amministrazione comunale, e in particolare per contenere il consumo di

suolo.

