La Redazione24

venerdì 10 Luglio 2020.

La leggenda Vale continua: due stagioni con la Petronas per stupire ancora

L’annuncio a Jerez: sarà nel team satellite Yamaha nel 2021 con una opzione per il 2022, ma avrà la M1 ufficiale. Correrà fino a 43 anni. Obiettivi: 10° Mondiale e superare Agostini per GP vinti (è a -7)



