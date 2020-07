Torretta, il Comune interviene per il ripristino della spiaggia

Come stabilito dalla Commissione Straordinaria del Comune di Crucoli, che con l’ordinanza nr. 43 del 24 giugno scorso aveva , a tutela della pubblica incolumitĂ , all’immediata chiusura del tratto di litorale compreso tra i lidi Jumping e Nautilus, vietandone l’accesso e proibendo la permanenza di persone e cose (ombrelloni, sedie ed altro) e, testualmente, “per […]

Nunzio Esposito

CRUCOLI TORRETTA,

venerdì 10 Luglio 2020.

Come stabilito dalla Commissione Straordinaria del Comune di Crucoli, che con l’ordinanza nr. 43 del 24 giugno scorso aveva , a tutela della pubblica incolumitĂ , all’immediata chiusura del tratto di litorale compreso tra i lidi Jumping e Nautilus, vietandone l’accesso e proibendo la permanenza di persone e cose (ombrelloni, sedie ed altro) e, testualmente, “per tutto il periodo necessario alla realizzazione degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza”, nella giornata di venerdì 10 luglio un mezzo meccanico inviato dall’Ente ha provveduto a ripristinare gli accessi ai tratti di spiaggia finora notevolmente colpiti dall’erosione marina, riposizionando a ridosso del muro del lungomare gli scogli naturali che per effetto delle mareggiate di questi mesi erano diventate pericolose e da impedimento per la normale fruizione dei bagnanti.

Il medesimo intervento eseguito tra i lidi Serenella e Jumping, ha interessato il tratto di arenile tra i lidi Kailua Diamantea e Brutium, ottenendo una importante riapparizione di spieggia finalmente praticabile dai bagnanti e fortemente danneggiata dall’erosione costiera nell’ultimo anno.

Intanto, nei giorni scorsi sono

iniziati anche i lavori di spietramento e pulizia dell’arenile sul tratto di litorale

compreso tra le località Fico d’India e Mortilletto, da parte di una ditta del

luogo che sta utilizzando un proprio meccanico proprio adeguato al traino della

pulispiaggia di proprietĂ del Comune di Crucoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA