Ãˆ giÃ  notte di Champions. Juve per lo scudetto, Atalanta per volare: Stadium d’emozioni

È già notte di Champions. Juve per lo scudetto, Atalanta per volare: Stadium d’emozioni Sarri vuole blindare il suo primo titolo, nono consecutivo per i bianconeri. Gasp cerca il decimo successo di fila continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 11 Luglio 2020.

