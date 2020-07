Il Crotone domina il Cittadella e continua a sognare la A. Livorno in C

Il Crotone domina il Cittadella e continua a sognare la A. Livorno in C La squadra di Stroppa ne fa altri tre e si mantiene alle spalle del già promosso Benevento (1-1 in casa col Venezia). In coda tre punti importanti per l’Ascoli, muove la classifica dopo 4 stop anche la Juve Stabia (1-1 con […]

La Redazione24

,

sabato 11 Luglio 2020.

Il Crotone domina il Cittadella e continua a sognare la A. Livorno in C

La squadra di Stroppa ne fa altri tre e si mantiene alle spalle del già promosso Benevento (1-1 in casa col Venezia). In coda tre punti importanti per l’Ascoli, muove la classifica dopo 4 stop anche la Juve Stabia (1-1 con l’Entella). Livorno aritmeticamente retrocesso in C



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA