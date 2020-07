Isola Capo Rizzuto: scoperto un altro fabbricato abusivo

Il manufatto, in corso di costruzione, è stato sequestrato dai carabinieri

Comunicato dei Carabinieri Forestali

Isola Capo Rizzuto,

sabato 11 Luglio 2020.

Un

fabbricato abusivo in corso di edificazione è stato sequestrato nei giorni

scorsi dai carabinieri a Isola Capo Rizzuto nella località Cupo. L’opera,

secondo le verifiche effettuate presso l’ufficio tecnico comunale, era priva di

atti d’assenso per l’edificazione. Il sequestro è stato già convalidato

dall’Autorità giudiziaria. Il proprietario del terreno e committente dei lavori

è stato denunciato per costruzione abusiva.

Nel corso di controlli nel territorio i militari della

stazione CC Forestale Crotone e della Tenenza CC Isola Capo Rizzuto hanno notato

un fabbricato in corso di edificazione nella località Cupo del comune isolitano.

Il manufatto avente struttura in conglomerato cementizio armato, a due piani

fuori terra ed in corso di edificazione, occupa una superficie in pianta di

circa 150 m2. Esso è dotato di un porticato e di un’ampia veranda al

piano superiore. Presenterebbe i caratteri distributivi funzionali di una

villetta piuttosto che quelli di un locale per il ricovero di attrezzi.

L’ufficio tecnico comunale ha già accertato l’inesistenza

di titoli abilitativi per l’edificazione.

Il proprietario e committente dei lavori, un

quarantanovenne nato e residente nel comune di Isola, è stato denunciato alla

Procura della Repubblica per violazione della normativa edilizia.

È la quarta costruzione abusiva scoperta dai carabinieri

forestali nel corso dell’anno nel territorio di Isola Capo Rizzuto. Con

l’obiettivo di prevenire l’edificazione caotica e il consumo di suolo il Gruppo

CC Forestale Crotone invita i cittadini – i primi tutori del territorio in cui

abitano – a segnalare presunte costruzioni abusive alle Autorità .

