Juve Stabia-Entella, caos finale. Lite furiosa: Coppolaro finisce in ospedale

Juve Stabia-Entella, caos finale. Lite furiosa: Coppolaro finisce in ospedale Tutto dopo l’espulsione del ligure, che si scontra con un collaboratore tecnico del club campano: intervengono anche le forze dell’ordine che portano i due in caserma. Il club campano smentisce il coinvolgimento di Canotto. Denunce in arrivo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 11 Luglio 2020.

Juve Stabia-Entella, caos finale. Lite furiosa: Coppolaro finisce in ospedale

Tutto dopo l’espulsione del ligure, che si scontra con un collaboratore tecnico del club campano: intervengono anche le forze dell’ordine che portano i due in caserma. Il club campano smentisce il coinvolgimento di Canotto. Denunce in arrivo



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA