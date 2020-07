Serie BKT 33esima ancora un successo (1-3) del Crotone contro il Cittadella in trasferta

Doppietta di Messias e gol di Simy il regalo al presidente Gianni Vrenna per il suo sessantesimo compleanno

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

sabato 11 Luglio 2020.

Cittadella 1

Crotone 3

Marcatore:

Messias 11°, Simy 36°, Messias 49°, Panico 64°

Cittadella

(4-3-1-2): Paleari, Frare, Adorni, Ventola, Benedetti, Proia (Gargiulo), Iori

(Gargiulo), Branca, D’Urso (Panico), Diaw (De Marchi), Stanco (Luppi). All.

Venturato

Crotone

(3-5-2): Cordaz, Golemic, Marrone (Curado), Cuomo, Gerbo (Mustacchio), Benali

(Gomelt), Barberis, Zanellato, Molina, Messias (Armenteros), Simy (Lopez). All.

Stroppa

Arbitro:

Marco Serra di Torino

Assistenti:

Pagnotta – Muto

Quarto

giudice bordo campo: Daniel Amabile di Vicenza.

Ammoniti:

Marrone, Zanellato, Benedetti, Adorni, Branca

Angoli:

5 a 4 per il Crotone

Recupero:

1 e 5 minuti

Mister

Stroppa nel dopo partita: “Una grossa prestazione contro un’ottima squadra ma

occorre continuare a rimanere con i piedi per terra. Si devono evadere ancora

diverse partite ed il Crotone sarà impegnato in scontri diretti. Lunedì arriva

all’Ezio Scida il Pordenone, terzo in classifica, ed il nostro obiettivo minimo

mantenere l’attuale distanza. Mi piace come si sta esprimendo la squadra,

indipendentemente da chi gioca, a dimostrazione dell’ottimo lavoro settimanale.

Peccato per i gol sbagliati ma va bene lo stesso”. Formazione iniziale del

Crotone senza alcuna novitĂ rispetto a quella che ha sconfitto il Benevento la

precedente giornata.

Assente

il difensore Perticone ed ancora indisponibile Ghirindelli, il tecnico locale Venturato

ha lasciato fuori anche Mora, Vita e l’attaccante Luppi sostituendoli con Frare

e Ventola in difesa, Proia centrocampista, Stanco in attacco.

La

vittoria contro il Cittadella è stata senza dubbio il migliore regalo ricevuto

dal presidente Gianni Vrenna per il suo sessantesimo compleanno.

Non

era facile iniziare la partita pensando ad un immediato vantaggio del Crotone

dopo appena undici minuti. La disposizione tattica che vedeva Simy unica vera

punta affiancato, a secondo gli sviluppi della giocata, da Messias, e la buona

copertura difensiva con la collaborazione di Molina a sinistra e Gerbo a

destra, ha dato ragione agli uomini di mister Stroppa nella prima parte

dell’incontro dove Benali, Zanellato, Barberis, sono stati padroni della parte

centrale del campo. Squadra attenta in ogni settore ed al minuto undici Messias

approfitta di una distrazione di Iori fuori dall’area di rigore e fulmina il

portiere. Un minuto dopo Molina ha avuto la possibilitĂ del raddoppio sventato

dal portiere che devia il pallone in angolo. Nessun pericolo per Cordaz da parte degli attaccanti D’Urso, Diaw,

Stanco, ma ordinaria amministrazione. In campo, tra le fila del Crotone c’è un

giocatore dal nome Simy che non perdona quando si trova con il pallone tra i

piedi e può calciare a rete. Infatti, al minuto trentasei, il nigeriano dopo un

assolo iniziato fuori dall’area di rigore mette a segno il suo diciassettesimo

gol stagionale che significa anche raddoppio per il Crotone. Si pensava ad un

ritorno del Cittadella ad inizio ripresa ed invece è ancora il Crotone che

domina la partita in fase difensiva e in attacco. Il buon momento degli ospiti

si concretizza con il secondo gol realizzato da Messias (terzo della serata) al

minuto quarantanove. Venturato deve ricorrere a qualche nuova strategia per

riportare in partita la sua ed opera la doppia sostituzione, dentro due freschi

attaccanti Luppi e De Marchi e successivamente ancora un doppio cambio: Panico,

attaccante, per D’Urso, Gargiulo al

posto dello spento centrocampista Iori. Cittadella formato 4-3-3 e la spinta

offensiva dei locali si concretizza al minuto sessantaquattro con Panico che

accorcia le distanze. In precedenza Crotone ancora vicino al gol con Zanellato

che manda il pallone a sfiorare il palo e Messias al minuto sessantadue

colpisce in pieno la traversa. Ci crede nella rimonta il Cittadella e spinge di

più in fase offensiva senza, però, trovare spazi adeguati. Stroppa intravede un

po’ di stanchezza nella sua squadra e manda dentro il difensore Curado al posto

dell’ammonito Marrone, Mustacchio rileva Gerbo sulla fascia destra, Armenteros

dentro in sostituzione di Messias che tanto ha lavorato finché in campo.

Il

Cittadella ci ha provato ad interrompere la serie degli otto risultati utili

consecutivi dei pitagorici ma alla fine si è dovuto arrendere di fronte alla loro

“cocciutaggine” di rimanere solitari al secondo posto. Era dalla trasferta di

Venezia (28esima giornata) che gli uomini di mister Stroppa non assaporavano la

gioia del successo pieno lontano dalle mura amiche. Al termine dei novanta

minuti piĂą recupero, Crotone nuovamente vincente fuori casa e nel momento piĂą delicato

della stagione, quando non è consentito alcuna battuta d’arresto per centrare l’obiettivo

della promozione. La strada che porta alla meta è ancora tortuosa e non mancano

le insidie (Pordenone e Salernitana prossimi avversari allo Scida) che potrebbero creare qualche problema. Ma se

tanto da tanto, quanto visto nell’ultima trasferta nessun ostacolo sarĂ

insormontabile per gli Squali.

Per

il Cittadella si è trattato della seconda sconfitta consecutiva, dopo quella

subita in trasferta la precedente giornata a Pisa, che ha ridimensionato

l’aspirazione della diretta promozione. Ciò obbliga gli uomini di mister

Venturato a dover lottare nelle prossime giornate per mantenere la migliore

posizione play-off. Crotone nono risultato utile consecutivo e spumante in

frigo per festeggiare prossimamente la promozione in serie A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA