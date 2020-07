Inter, niente lesioni per Lukaku. Ma col Toro Sanchez Ã¨ a caccia di conferme

Inter, niente lesioni per Lukaku. Ma col Toro Sanchez è a caccia di conferme

Inter, niente lesioni per Lukaku. Ma col Toro Sanchez è a caccia di conferme Il belga sottoposto a esami per il problema all’adduttore: esito positivo, oggi differenziato. col Toro probabile riposo. Il cileno ha confermato il buon stato di forma. E si propone per un futuro da trequartista? continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

domenica 12 Luglio 2020.

Inter, niente lesioni per Lukaku. Ma col Toro Sanchez è a caccia di conferme

Il belga sottoposto a esami per il problema all’adduttore: esito positivo, oggi differenziato. col Toro probabile riposo. Il cileno ha confermato il buon stato di forma. E si propone per un futuro da trequartista?



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA