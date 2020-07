Leclerc ottimista: “L’assetto per la gara va bene”. Vettel: “In difficoltà sul bagnato”

Leclerc ottimista: “L’assetto per la gara va bene”. Vettel: “In difficoltĂ sul bagnato”

domenica 12 Luglio 2020.

Il monegasco: “Il taglio in Q2? Purtroppo è aumentata la pioggia. La macchina deve migliorare ma è preparata per un GP asciutto”. Seb: “Speriamo di crescere un passo alla volta”



