Rosso non rispettato e alcoltest fallito: via la patente a Brozovic

Rosso non rispettato e alcoltest fallito: via la patente a Brozovic Il centrocampista croato è stato fermato in zona Porta Genova a Milano: l’episodio è accaduto nella notte tra venerdì e sabato continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 12 Luglio 2020.

Rosso non rispettato e alcoltest fallito: via la patente a Brozovic

Il centrocampista croato è stato fermato in zona Porta Genova a Milano: l’episodio è accaduto nella notte tra venerdì e sabato



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA