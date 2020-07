400 mila euro al Comune di Crotone per l’adeguamento delle aule scolastiche in previsione dell’avvio del prossimo anno scolastico

Finanziamento che sarà funzionale all’adeguamento delle aule e degli spazi in previsione della ripresa delle attività scolastiche il prossimo settembre

La Redazione

Crotone,

lunedì 13 Luglio 2020.

Il

Comune di Crotone ha ottenuto un finanziamento di € 400.000 ai

sensi del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze

ed ambienti per l’apprendimento” – Interventi di adeguamento e di

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid – 19

L’Amministrazione

comunale, guidata dal Commissario Straordinario Tiziana Costantino,

in virtù dell’importanza che assume la sicurezza degli studenti, dei

docenti e del personale che opera all’interno degli istituti

scolastici e per non perdere l’opportunità di accedere alla

disponibilità di fondi destinati proprio a questa esigenza, ha

immediatamente aderito all’avviso pubblico emanato dal Ministero

dell’Istruzione lo scorso 24 giugno, presentando la propria

candidatura che è stata validata ed accettata.

Finanziamento

che sarà funzionale all’adeguamento delle aule e degli spazi in

previsione della ripresa delle attività scolastiche il prossimo

settembre.

Tra

l’altro, nei giorni scorsi, il Commissario Straordinario Costantino,

ha già incontrato i dirigenti scolastici degli istituti di

pertinenza comunale presso la Sala Consiliare per condividere le

azioni che l’amministrazione sta mettendo in campo in vista

dell’inizio del prossimo anno scolastico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA