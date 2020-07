CirÃ² Marina: ripristinate buche e manto stradale strada dopo cimitero

CirĂ² Marina: ripristinate buche e manto stradale strada dopo cimitero

Loo rende noto la Commissione Straordinaria del comune

La Redazione

CirĂ² Marina,

lunedì 13 Luglio 2020.

Nella giornata di sabato scorso, dopo due giorni di attivitĂ finalizzate a coprire numerosissime buche sparse per il centro abitato, abbiamo asfaltato e messo in sicurezza la strada, dopo il cimitero cittadino, che conduce alla Montecatini e quindi a diversi Lidi balneari. -Afferma l’ing. Iacovino resp. tecnico del comune- Oltre alle numerosissime buche, in quella zona, c’era la traccia di uno scavo realizzato alcuni anni fa per conto del Comune, che si era abbassato creando numerose disconnessioni della sede stradale e che costituivano, quindi, un rischio elevatissimo per il transito degli autoveicoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA