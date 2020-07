Cutro: Competenze nel turismo dell’enogastronomia, l’ITS Pinta ed i futuri Tecnici Superiori

Lo rende noto Maria Bruni, Presidente ITS Fondazione Pinta Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Alimentare, settore agroalimentare ed enogastronomica

La Redazione

,

lunedì 13 Luglio 2020.

Superare lo scollamento tra la formazione

scolastica e le competenze richieste dalle imprese: ecco perché nascono gli ITS,

scuole di alta specializzazione. Una delle figure che riscontra ottime prospettive di lavoro è l’esperto

del turismo

enogastronomico: la Pinta ne sta formando 13, con la direzione

scientifica di Gennaro Convertini. Al termine delle 1800 ore, i partecipanti

saranno in grado di ideare e gestire progetti di sviluppo di un determinato territorio,

attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti dell’agroalimentare. Nel corso di questi mesi, i docenti dell’ITS

hanno formato i discenti su come impostare una metodologia di un’offerta di un

prodotto turistico, come promuoverlo e commercializzarlo.

Da lunedi prossimo, fino a settembre, i discenti

inizieranno lo stage nelle aziende, la Pinta sta creando una rete di rapporti

tra gli operatori del settore: Associazione

Rossano Purpurea, Consorzio di tutela

vini DOP Terre di Cosenza, rete di imprese Destinazione Sila, Riserve naturali del Lago di Tarsia e della Foce del fiume Crati, Consorzio di tutela e valorizzazione del vino DOC Cirò e Melissa, Consorzio di Tutela dell’Olio Extra Vergine

di Oliva DOP, Associazione WWOOF

e poi agriturismi, societĂ di marketing digitale, Cantine, alberghi. In queste aziende i discenti rileveranno i servizi

che loro offrono, cosa offre il territorio circostante, (ad es. il patrimonio

culturale, naturalistico) ed esamineranno cosa si aspetta il turista che arriva

in una località calabrese. Dopo questa prima fase di “rodaggio”, presenteranno

alle aziende ospitanti dei dati concreti con diverse ipotesi di servizi che

loro potranno offrire in pacchetti turistici diversificati.

Corso ITS finanziato dalla Regione Calabria

Info sul corso segreteria@itsagroalimentarecalabria.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA