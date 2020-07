Il City giocherà in Champions: via la squalifica, multa di 10 milioni

La Redazione24

lunedì 13 Luglio 2020.

Il City giocherà in Champions: via la squalifica, multa di 10 milioni

La Corte di Arbitrato dello Sport ha accolto l’appello dei Citizens, togliendo il bando di due anni dalle coppe europee per violazione delle nome sul fair play finanziario. Ridotta anche la pena pecuniaria, inizialmente di 30 milioni di euro



