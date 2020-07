La furia di Zlatan: Pioli lo sostituisce, Ibra non la prende bene e scalcia una bottiglietta

La furia di Zlatan: Pioli lo sostituisce, Ibra non la prende bene e scalcia una bottiglietta Il tecnico minimizza: “Normale che si arrabbi. Ma non era per il cambio. Possiamo fare meglio, anche lui” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 13 Luglio 2020.

La furia di Zlatan: Pioli lo sostituisce, Ibra non la prende bene e scalcia una bottiglietta

Il tecnico minimizza: “Normale che si arrabbi. Ma non era per il cambio. Possiamo fare meglio, anche lui”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA