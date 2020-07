Pioli: “Sempre in partita anche contro i più forti. La rabbia di Ibra? È normale…”

Pioli: “Sempre in partita anche contro i più forti. La rabbia di Ibra? È normale…” Il tecnico rossonero: “Futuro? Non posso occuparmi di cose che non controllo. Il mio Milan ora è una squadra, ma siamo stanchi, mercoledì farò dei cambi” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 13 Luglio 2020.

Pioli: “Sempre in partita anche contro i più forti. La rabbia di Ibra? È normale…”

Il tecnico rossonero: “Futuro? Non posso occuparmi di cose che non controllo. Il mio Milan ora è una squadra, ma siamo stanchi, mercoledì farò dei cambi”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA